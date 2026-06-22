International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group von 460 auf 540 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise reduzierte Jaime Rowbotham seine Prognose für die 2026er Treibstoffkosten der Airline-Holding, wie er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar schrieb./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
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Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
5,40 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
4,61 £
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Abst. Kursziel*:
17,06%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
4,63 £
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Abst. Kursziel aktuell:
16,73%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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