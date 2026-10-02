Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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02.10.2026 13:09:51

Deutsche Börse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 322 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier geht davon aus, dass die Umsatzdynamik des Börsenbetreibers im dritten Quartal gestiegen ist, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht am 20. Oktober schrieb. Basierend auf den wichtigsten Geschäftskennziffern (KPI) vom Juli und August rechnet er mit einem Erlösanstieg um 10 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
322,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
290,40 € 		Abst. Kursziel*:
10,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
290,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,77%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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