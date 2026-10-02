Ströer Aktie

36,12EUR 0,36EUR 1,01%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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02.10.2026 13:19:28

Ströer SECo Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 38,50 auf 37,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Trends für Außenwerbung seien in den meisten wichtigen Märkten weiter günstig, schrieb James Tate am Freitag. JCDecaux profitiere als Nummer Eins am stärksten. Sein Ströer-Kursziel sinkt nach Anpassung an die Branchenbewertung./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 04:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Sell
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
37,50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
35,88 € 		Abst. Kursziel*:
4,52%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
36,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,82%
Analyst Name::
James Tate 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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