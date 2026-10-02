RATIONAL Aktie

577,50EUR 16,00EUR 2,85%
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WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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02.10.2026 13:21:06

RATIONAL Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 833 auf 831 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ope Otaniyi setzte am Donnerstag einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator in seinem Modell an und begründete dies mit kurzfristigem Gegenwind in China und höheren Anleiherenditen. Die Anlagestory des Großküchenausrüsters sei aber völlig intakt./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
831,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
574,00 € 		Abst. Kursziel*:
44,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
577,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,90%
Analyst Name::
Ope Otaniyi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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