NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rational von 833 auf 831 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ope Otaniyi setzte am Donnerstag einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator in seinem Modell an und begründete dies mit kurzfristigem Gegenwind in China und höheren Anleiherenditen. Die Anlagestory des Großküchenausrüsters sei aber völlig intakt./ag/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:35 / BST

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