TUI Aktie
|6,81EUR
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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
02.10.2026 13:11:08
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 9,75 auf 8,75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg kappte am Donnerstag seine Schätzungen, blieb er grundsätzlich optimistisch gestimmt für den Reisekonzern. Die Preisdisziplin sei größer als in der Vergangenheit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 15:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
8,75 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
6,59 €
|
Abst. Kursziel*:
32,87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
6,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,53%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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