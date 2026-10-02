KION GROUP Aktie

36,48EUR -2,13EUR -5,52%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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02.10.2026 13:13:25

KION GROUP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen seien aktuell schwierig, schrieb Akash Gupta am Freitag nach dem Briefing des Spezialisten für Warenlagerlogistik vor dem Quartalsbericht. Er rechnet nun mit einer etwas späteren Erholung im Bereich Industrial Trucks & Services (ITS) und berücksichtigte Wachstumsrisiken bei den Supply Chain Solutions (SCS) stärker. Er rechnet damit, dass Kion das operative Ergebnisziel für das Gesamtjahr senken wird. Dieser Schritt müsse erst gegangen sein, bevor sich die Stimmung bessern könne, so Gupta. Grundsätzlich misst er den Kion-Aktien aber weiter viel Potenzial zu./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36,55 € 		Abst. Kursziel*:
64,16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,47%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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31.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 36,48 -5,52% KION GROUP AG

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13:19 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:13 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 TUI Overweight Barclays Capital
13:09 Deutsche Börse Buy Warburg Research
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12:47 KWS SAAT Add Baader Bank
12:36 RATIONAL Outperform Bernstein Research
11:52 Kontron Kaufen DZ BANK
11:51 Siemens Kaufen DZ BANK
11:49 TeamViewer Kaufen DZ BANK
11:33 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:41 Nike Neutral UBS AG
09:33 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:30 Michelin Buy Deutsche Bank AG
09:29 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:27 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
09:24 Nordex Buy Deutsche Bank AG
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09:23 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
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09:18 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:12 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
08:58 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:57 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08:54 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:48 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:47 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:39 Michelin Outperform Bernstein Research
08:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Pfizer Neutral UBS AG
07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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