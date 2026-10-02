RATIONAL Aktie

570,00EUR 8,50EUR 1,51%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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02.10.2026 12:36:49

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch geblieben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Der Großküchenausrüster habe die Ambitionen hinsichtlich mittleren bis hohen einstelligen Wachstums und einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent bekräftigt. Lorrain sieht das Unternehmen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 070,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
571,50 € 		Abst. Kursziel*:
87,23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
570,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
87,72%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 573,50 2,14% RATIONAL AG

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09:33 TRATON Buy Deutsche Bank AG
09:31 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:30 Michelin Buy Deutsche Bank AG
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09:18 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:12 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
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08:58 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:57 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
08:54 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08:48 Lenzing buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:47 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:43 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:39 Michelin Outperform Bernstein Research
08:36 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
07:50 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Pfizer Neutral UBS AG
07:41 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
07:25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
07:24 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
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01.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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01.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
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