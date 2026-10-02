RATIONAL Aktie
|570,00EUR
|8,50EUR
|1,51%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 1070 Euro auf "Outperform" belassen. Der Tenor des Managements sei optimistisch geblieben, schrieb Philippe Lorrain am Freitag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Der Großküchenausrüster habe die Ambitionen hinsichtlich mittleren bis hohen einstelligen Wachstums und einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent bekräftigt. Lorrain sieht das Unternehmen auf einem guten Weg Richtung Jahresziele./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 10:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 070,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
571,50 €
|
Abst. Kursziel*:
87,23%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
570,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,72%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|573,50
|2,14%
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|11:33
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|09:33
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|09:31
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|Jefferies & Company Inc.
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