JENOPTIK Aktie
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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
JENOPTIK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 28 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung des Halbleitergeschäfts nehme Fahrt auf, schrieb Michael Kuhn in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Jenaer bekämen zudem mehr strategische Optionen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JENOPTIK AG Buy
|
Unternehmen:
JENOPTIK AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,12 €
|
Abst. Kursziel*:
25,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,27%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JENOPTIK AG
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27.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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27.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
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27.03.26
|XETRA-Handel So performt der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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27.03.26
|Schwacher Handel: So steht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
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27.03.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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27.03.26
|EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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27.03.26
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu JENOPTIK AG
|08:26
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|26.03.26
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|25.03.26
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|DZ BANK
|18.02.26
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|JENOPTIK Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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