NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Rückversicherers. Seine Gewinnerwartungen reduzierten sich sowohl für dieses als auch für die kommenden Jahre leicht. 2026 liege er damit aber noch immer über der Erwartung des Unternehmens selbst./rob/niw/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST



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