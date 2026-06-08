Hannover Rück Aktie

225,60EUR -1,20EUR -0,53%
Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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08.06.2026 17:17:51

Hannover Rück Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 290 auf 275 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den Quartalszahlen des Rückversicherers. Seine Gewinnerwartungen reduzierten sich sowohl für dieses als auch für die kommenden Jahre leicht. 2026 liege er damit aber noch immer über der Erwartung des Unternehmens selbst./rob/niw/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
275,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
225,40 € 		Abst. Kursziel*:
22,01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
225,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,90%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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