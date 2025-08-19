JOST Werke Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal umsatzseitig erwartungsgemäß und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die Integration von Hyva sei auf einem guten Weg und der Ausblick bestätigt worden. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf seine angepassten Schätzungen sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
