MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe gewarnt, beim Konzern-Nettogewinn und beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) im Automationsgeschäft Supply Chain Solutions (SCS) die Markterwartungen zu verfehlen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch die positiven Ebit-Erwartungen auf Konzernebene seien bestätigt worden. Eine erfreuliche Überraschung sei auch die Barmittelentwicklung. Zudem sei die Aktie angesichts der langfristigen Wachstumsaussichten immer noch unterbewertet./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 08:06 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.