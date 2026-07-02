KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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02.07.2026 13:52:44

KION GROUP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion vor Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Akash Gupta passte laut einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick seine Schätzungen für den Gabelstapler-Hersteller an jüngste Gespräche mit dem Management sowie aktuelle Währungsentwicklungen an. Das neue Kursziel begründete er mit der Verlagerung des Bewertungshorizonts in die Zukunft. Er ist überzeugt davon, dass die Kursschwäche eine attraktive Investmentchance darstellt, da die Fundamentaldaten des Unternehmens nach wie vor solide seien./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:41 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40,61 € 		Abst. Kursziel*:
87,15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,05%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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