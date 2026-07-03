KION GROUP Aktie
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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem starken, von Vorzieheffekten begünstigten Jahresauftakt dürfte der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers nun unter der ursprünglichen Markterwartung liegen, schrieb Lasse Stueben in einer Nachbetrachtung vom Freitag. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hingegen könnten leicht positiv überraschen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
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Unternehmen:
KION GROUP AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
47,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
42,54 €
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Abst. Kursziel*:
10,48%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
43,17 €
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Abst. Kursziel aktuell:
8,87%
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Analyst Name::
Lasse Stueben
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KGV*:
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