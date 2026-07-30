KION GROUP Aktie

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WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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30.07.2026 13:15:50

KION GROUP Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe eine solide Entwicklung im zweiten Jahresviertel verzeichnet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings habe sich der Jahresausblick etwas eingetrübt./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
39,57 € 		Abst. Kursziel*:
64,27%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
39,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,77%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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