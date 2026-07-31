Knorr-Bremse Aktie
|102,80EUR
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|-0,68%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Yasmin Steilen nannte in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag das zweite Quartal und die mittelfristigen Aussichten des Bremsenspezialisten solide. Ausgeprägtere Kursschwächen sieht sie als Kaufgelegenheit./rob/ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
100,20 €
|
Abst. Kursziel*:
24,75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
102,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,60%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
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