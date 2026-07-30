Knorr-Bremse Aktie

108,10EUR -0,40EUR -0,37%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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29.07.2026 21:17:32

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Akash Gupta attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides zweites Quartal. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten um bis zu vier Prozent über den Konsensschätzungen gelegen. Die für 2030 gesteckten Ziele wirkten auf ihn etwas konservativ./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
108,50 € 		Abst. Kursziel*:
-0,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
108,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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29.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
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14.07.26 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Knorr-Bremse 108,40 -0,09% Knorr-Bremse

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07:22 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Outperform Bernstein Research
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 KRONES Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.07.26 Unilever Kaufen DZ BANK
29.07.26 Philips Kaufen DZ BANK
29.07.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 GSK Halten DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 MLP Buy Baader Bank
29.07.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
29.07.26 Medios Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 AB InBev Buy UBS AG
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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