Knorr-Bremse Aktie
|108,10EUR
|-0,40EUR
|-0,37%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Akash Gupta attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides zweites Quartal. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten um bis zu vier Prozent über den Konsensschätzungen gelegen. Die für 2030 gesteckten Ziele wirkten auf ihn etwas konservativ./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
108,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
108,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
108,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,37%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|108,40
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:22
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG