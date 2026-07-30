NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Akash Gupta attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung ein solides zweites Quartal. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) hätten um bis zu vier Prozent über den Konsensschätzungen gelegen. Die für 2030 gesteckten Ziele wirkten auf ihn etwas konservativ./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:44 / BST





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