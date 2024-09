NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 4,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Seine etwas reduzierten Gewinnerwartungen lägen nun eher am unteren Ende des Unternehmensausblicks für 2024, schrieb Analyst Harry Gowers in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Auch im dritten Quartal dürfte die Fluggesellschaft niedrigere Ticketpreise und höhere Kosten zu spüren bekommen./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 12:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 12:00 / BST



