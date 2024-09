NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 4,60 Euro auf "Underweight" belassen. Harry Gowers behält in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse auch den Stempel "Negative Catalyst Watch" bei, der kurzfristiger Skepsis Nachdruck verleiht. Lufthansa bleiben die am schwächste eingestufte Aktie in einer Branche, in der er mit Blick auf den Winter eigentlich Kaufgelegenheiten sieht. Sein Branchenfavorit sind Easyjet./ag/tih



