Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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29.06.2026 12:10:50

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag weitere negative Nachrichten deutscher Autobauer - mit Berichten über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen und Einsparungsversuchen bei Mercedes-Benz. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei Mercedes glaubt er jedoch nicht, dass Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zusätzliche Einmaleffekte auslösen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42,94 € 		Abst. Kursziel*:
28,10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
43,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,83%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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