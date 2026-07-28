Mercedes-Benz Group Aktie
|46,48EUR
|0,94EUR
|2,05%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
28.07.2026 14:10:29
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Zahlen des Autobauers für das zweite Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mf/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
46,54 €
|
Abst. Kursziel*:
31,06%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
46,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
14:22
|RBC Capital Markets: Sector Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11:37
|Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
11:34
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
11:20
|Mercedes macht mit Autos 26 Prozent weniger Gewinn (Spiegel Online)
|
09:45
|ROUNDUP: Mercedes kappt Umsatzprognose wegen China - Marge besser als befürchtet (dpa-AFX)