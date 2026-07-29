ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Trotz einer gemischten Qualität der Ergebnisse im zweiten Quartal sehe er den Autobauer auf Kurs, den Zielkorridor für die bereinigte Ebit-Marge im Pkw-Segment zu erreichen, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mercedes bleibe unter den europäischen Automobilherstellern das Unternehmen mit der höchsten Aktionärsrendite und überzeuge durch eine konsequente Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen./rob/edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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