Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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29.07.2026 12:17:49

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Trotz einer gemischten Qualität der Ergebnisse im zweiten Quartal sehe er den Autobauer auf Kurs, den Zielkorridor für die bereinigte Ebit-Marge im Pkw-Segment zu erreichen, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mercedes bleibe unter den europäischen Automobilherstellern das Unternehmen mit der höchsten Aktionärsrendite und überzeuge durch eine konsequente Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
46,62 € 		Abst. Kursziel*:
7,26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
46,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,22%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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