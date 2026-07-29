HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe solide abgeschnitten, schrieb Romain Gourvil in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil deute sich ein schwächeres zweites Halbjahr an. Der Experte verwies unter anderem auf saisonale Schwankungen bei den Fixkosten sowie die Aktivierung von Abschreibungen und Amortisationen im Zusammenhang mit Produkteinführungen./rob/la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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