Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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30.07.2026 13:36:13

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während das Pkw-Geschäft unter massivem Druck in China leide, hätten die Segmente Vans und Financial Services sowie der Cashflow des Autobauers überzeugt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
47,43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
47,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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