NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Ein unerwartet gutes operatives Ergebnis in den Kernsparten im zweiten Quartal sichere den Jahresausblick des Autobauers ab und habe für eine gewisse Entlastung im Sektor gesorgt, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm nur leichte Anpassungen an seinen Schätzungen vor./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.