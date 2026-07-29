Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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29.07.2026 18:26:27

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Ein unerwartet gutes operatives Ergebnis in den Kernsparten im zweiten Quartal sichere den Jahresausblick des Autobauers ab und habe für eine gewisse Entlastung im Sektor gesorgt, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er nahm nur leichte Anpassungen an seinen Schätzungen vor./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47,01 € 		Abst. Kursziel*:
10,60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,82%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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