NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich eines Kapitalmarkttages des Pharma- und Spezialchemiekonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Das Management der Darmstädter habe die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Brian Balchin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen im kommenden Jahr wieder zurück auf dem Wachstumspfad./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 03:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 03:21 / ET



