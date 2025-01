ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta nach Quartalszahlen von 736 auf 786 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da das Investitionsbudget für 2025 und die Absicht, technisches Personal einzustellen, bereits angekündigt worden seien, dürften die Prognosen für operative Ausgaben und Umsatz im ersten Quartal so sein, dass sie die für Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr übertreffen sollten. Dies schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie über die vorgelegten Zahlen und den Ausblick des Betreibers von Social-Media-Plattformen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 03:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 03:38 / GMT





