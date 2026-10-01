Heidelberg Materials Aktie
|147,15EUR
|5,55EUR
|3,92%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
286,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
146,55 €
|
Abst. Kursziel*:
95,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
147,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94,36%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
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12:27
|Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
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30.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
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29.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels um die Nulllinie (finanzen.at)
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|15.09.26
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|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
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|13:10
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|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
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|22.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|15.09.26
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|09.09.26
|Heidelberg Materials Overweight
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|Heidelberg Materials Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|146,75
|3,64%
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|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
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|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
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|11:09
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|11:08
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|11:05
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|11:04
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|11:03
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|10:59
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|Givaudan Overweight
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|NORMA Group Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|1&1 Buy
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