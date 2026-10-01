NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 13,50 auf 13,25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Benjamin Toms kappte seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn 2028 am Mittwoch leicht aufgrund geringerer Erwartungen an die Zinseinkünfte und höherer Restrukturierungskosten./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 14:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.