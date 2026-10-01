Sanofi Aktie
|74,30EUR
|1,30EUR
|1,78%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
01.10.2026 13:01:36
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser sieht die Ausweitung der Antikörper-Kooperation mit Regeneron positiv, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,32 €
|
Abst. Kursziel*:
27,83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,86%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|03.12.24
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|Deutsche Bank AG
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