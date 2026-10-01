Sanofi Aktie

74,30EUR 1,30EUR 1,78%
Sanofi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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01.10.2026 13:01:36

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser sieht die Ausweitung der Antikörper-Kooperation mit Regeneron positiv, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74,32 € 		Abst. Kursziel*:
27,83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
74,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,86%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Sanofi S.A. 74,14 1,56% Sanofi S.A.

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