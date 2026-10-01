NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 34,50 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Investoren seien frustriert und den Aktien des Immobilienkonzerns fehle es nach dem Kursrückgang weiter an Zugkraft, schrieb Neil Green am Mittwoch. Angesichts der Entwicklung der Zinsen hätten die Titel auch bis zum deutlich gesenkten Ziel noch einen langen Weg vor sich. Dorthin verhelfen könnte ihnen die Trennung von Aktivitäten im Wert von einer Milliarde Euro, die in den Schuldenabbau gesteckt werden könnten. Eine Dividendensenkung sei indes nicht ausgeschlossen, falls es nicht zu größeren Transaktionen komme. Angesichts der niedrigen Bewertung und der Robustheit des wichtigen deutschen Wohnimmobilienmarktes bleibe er aber bei seinem Anlagevotum./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 10:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST





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