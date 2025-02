ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike auf "Neutral" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Der neue Konzernchef stoße eine Menge gute Dinge an, könne aber nicht alleine für Innovationen sorgen, schrieb Analyst Jay Sole in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer weiteren Expertenrunde mit dem Thema Nike. Die Amerikaner dürften vermutlich drei Jahre brauchen, um ihre Innovationspipeline neu zu füllen. Gespräche mit Anlegern hätten von ihnen diesbezüglich etwas optimistischere Erwartungen gezeigt./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 02:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 02:33 / GMT



