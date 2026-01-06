NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Die bei der Online-Apotheke etwas rückläufige Nutzeraktivität bei E-Rezepten im Dezember entspreche den Erwartungen und spiegele die saisonalen Schwankungen und den typischen Rückgang während der Feiertage wider, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.