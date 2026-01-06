Eni Aktie

06.01.2026 12:50:49

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vierte Quartal sei gemeinhin ein saisonal Quartal für die Energiekonzerne, schrieb Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Angesichts der eingetrübten Aussichten für die Öl- und Gaspreise dürften die Sektorunternehmen eine vorsichtige Haltung bei den Investitionen 2026 einnehmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 22:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
16,66 € 		Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
16,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,07%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

