Sanofi Aktie
|82,56EUR
|1,06EUR
|1,30%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in der am Dienstag vorliegenden Studie mit Themen des Pharmakonzerns am Heiligabend: die faktische Einstellung der Entwicklung von Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose jeglicher Art sowie die milliardenschwere Übernahme des US-Impfstoffherstellers Dynavax. Ersteres sei ein kleiner Rückschlag für die Glaubwürdigkeit der Forschung und Entwicklung. Die Dynavax-Übernahme bewertet er neutral./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,62 €
|
Abst. Kursziel*:
34,77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,24%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|Sanofi-Aktie dennoch tiefer: Vorrangige FDA-Prüfung signalisiert Fortschritt für Kindertherapie (Dow Jones)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
29.12.25
|Sanofi kauft Dynavax Technologies für 2,2 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25
|Sanofi-Aktie unter Druck: Zwei Rückschläge mit Tolebrutinib (finanzen.at)
|
15.12.25
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Sanofi S.A.mehr Analysen
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.12.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|23.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|82,98
|1,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:04
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|15:23
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:03
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|14:21
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:03
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|14:00
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:57
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|13:57
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13:48
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:48
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:50
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|BP Neutral
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:42
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:42
|Eni Buy
|UBS AG
|12:42
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:53
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|10:07
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley