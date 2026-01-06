AIR France-KLM Aktie

12,19EUR 0,39EUR 3,26%
AIR France-KLM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

06.01.2026 13:58:17

AIR France-KLM Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
12,11 € 		Abst. Kursziel*:
-5,04%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
12,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,66%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

