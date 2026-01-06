LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 23,20 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Geringere Kosten als am Markt derzeit angenommen, könnten den Ausblick der niederländischen Großbank auf 2027 verbessern, schrieb Namita Samtani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh



