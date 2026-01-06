ING Group Aktie

24,77EUR 0,01EUR 0,04%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.01.2026 14:16:43

ING Group Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 23,20 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Geringere Kosten als am Markt derzeit angenommen, könnten den Ausblick der niederländischen Großbank auf 2027 verbessern, schrieb Namita Samtani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24,73 € 		Abst. Kursziel*:
13,22%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
24,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
Analyst Name::
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ING Groupmehr Nachrichten