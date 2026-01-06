Schneider Electric Aktie
|240,25EUR
|0,65EUR
|0,27%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" belassen bei einem Kursziel von weiterhin 285 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns dürften den Erwartungen entsprechen und der Ausblick solide ausfallen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
285,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
238,15 €
|
Abst. Kursziel*:
19,67%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
240,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,63%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-