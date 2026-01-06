FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET



