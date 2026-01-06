LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach einer relativ unterdurchschnittlichen Entwicklung im Jahr 2025 sieht Grace Dargan nun eine gute Gelegenheit zum Kauf der Papiere des deutschen Börsenbetreibers. Im Vergleich mit den Wettbewerbern sei die Bewertung überzeugend. Mit einem nachhaltigen Umsatzwachstum sei zu rechnen. Ferner ermögliche überschüssige Liquidität Akquisitionen und Aktienrückkäufe, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT



