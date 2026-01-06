easyJet Aktie
|5,99EUR
|0,16EUR
|2,78%
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 560 Pence belassen. Im Jahr 2025 hätten die europäischen Fluggesellschaften von günstigeren Treibstoffpreisen und einer starken Nachfrage profitiert, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass die operativen Ergebnisse (Ebit) auch im Jahr 2026 steigen werden. Sein Sektorfavorit ist die IAG-Aktie./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 18:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5,60 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5,20 £
|
Abst. Kursziel*:
7,73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5,19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,86%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
