Wienerberger Aktie
|30,12EUR
|-0,20EUR
|-0,66%
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
Wienerberger overweight
Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihre Empfehlung "Overweight" und ihr Kursziel von 35,00 Euro für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Entsprechend der Einschätzung der Endmärkte sei er kurzfristig relativ vorsichtig gegenüber europäischen Bauprodukten eingestellt, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer am Dienstag vorgelegten Branchenstudie. Small Caps wie Wienerberger würden Bewertungsspielraum bieten, aber die Gewinnerwartungen seien hoch.
Die Gewinnschätzungen wurden geringfügig nach unten angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,68 Euro für 2025, 2,09 Euro für 2026 und 2,59 Euro für 2027. Die Dividenden sollen sich für 2025 auf 0,95 Euro pro Wertpapier sowie 0,96 für 2026 und 1,03 für 2027 belaufen.
Zum Vergleich: Am Dienstag standen die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 30,34 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/lof
ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com
AFA0074 2026-01-06/17:27
|Zusammenfassung: Wienerberger AG overweight
|
Unternehmen:
Wienerberger AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
overweight
|
Kurs*:
30,32 €
|
Abst. Kursziel*:
15,44%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
30,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Wienerberger AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.01.26
|Montagshandel in Wien: ATX klettert am Mittag (finanzen.at)
|
02.01.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX Prime letztendlich steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
02.01.26
|Handel in Wien: ATX Prime in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AGmehr Analysen
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|09.09.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|30,12
|-0,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG