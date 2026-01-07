Wienerberger Aktie

30,12EUR -0,20EUR -0,66%
Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

06.01.2026 17:27:00

Wienerberger overweight

Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihre Empfehlung "Overweight" und ihr Kursziel von 35,00 Euro für die Aktien der heimischen Wienerberger bestätigt. Entsprechend der Einschätzung der Endmärkte sei er kurzfristig relativ vorsichtig gegenüber europäischen Bauprodukten eingestellt, schrieb Analyst Pierre Rousseau in einer am Dienstag vorgelegten Branchenstudie. Small Caps wie Wienerberger würden Bewertungsspielraum bieten, aber die Gewinnerwartungen seien hoch.

Die Gewinnschätzungen wurden geringfügig nach unten angepasst. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 1,68 Euro für 2025, 2,09 Euro für 2026 und 2,59 Euro für 2027. Die Dividenden sollen sich für 2025 auf 0,95 Euro pro Wertpapier sowie 0,96 für 2026 und 1,03 für 2027 belaufen.

Zum Vergleich: Am Dienstag standen die Wienerberger-Aktien an der Wiener Börse mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 30,34 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

spa/lof

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com

AFA0074 2026-01-06/17:27

Zusammenfassung: Wienerberger AG overweight
Unternehmen:
Wienerberger AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
overweight 		Kurs*:
30,32 € 		Abst. Kursziel*:
15,44%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
30,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,36%
Analyst Name::
Pierre Rousseau 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

06.01.26 Wienerberger overweight Barclays Capital
27.11.25 Wienerberger accumulate Erste Group Bank
14.11.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Wienerberger kaufen Barclays Capital
09.09.25 Wienerberger buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
