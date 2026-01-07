BASF Aktie
|44,63EUR
|0,84EUR
|1,92%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte verwies auf die am 27. Februar anstehenden Zahlen zum vierten Quartal und rechnet mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte sie in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie geringere Erträge in den meisten Geschäftsbereichen außer Surface Technologies. Die schwache Nachfrage habe sich voraussichtlich nahezu überall fortgesetzt./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44,69 €
|
Abst. Kursziel*:
0,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,83%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
17:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|BASF-Aktie fällt: Fokus auf Mega-Werk Zhanjiang (dpa-AFX)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|16:12
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|16:12
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:12
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44,63
|1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|BP Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.01.26
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG