AB InBev Aktie
|54,46EUR
|0,50EUR
|0,93%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Verpackungs von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei letztlich eine Art zurückgekaufter Schulden, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Deal steigere die Ergebnisse, das aber auf Kosten des Schuldenabbaus./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
54,06 €
|
Abst. Kursziel*:
51,68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
54,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,57%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
