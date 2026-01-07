Redcare Pharmacy Aktie
|72,45EUR
|3,90EUR
|5,69%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Auch wenn der Zeitpunkt einer Verbesserung der Anlegerstimmung weiterhin ungewiss sei, rechne er mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung, schrieb Jan Koch in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen der Versandapotheke zum vierten Quartal. Redcares komplette Zahlen stehen am 4. März an, in der laufenden Woche werden jedoch bereits die Umsatzzahlen erwartet./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
214,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,95 €
|
Abst. Kursziel*:
193,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
195,38%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
