Schneider Electric Aktie

240,25EUR 0,65EUR 0,27%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

06.01.2026 15:24:32

Schneider Electric Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das Management des Elektrotechnikkonzerns habe bereits signalisiert, dass es mit den aktuellen Konsensschätzungen zum Umsatzwachstum und der Marge zufrieden sei, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 26. Februar anstehenden Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. ist. Die Aufmerksamkeit gelte daher der Prognose für 2026, die dem Analysten zufolge ebenfalls weitgehend den Analystenerwartungen entsprechen dürfte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
238,55 € 		Abst. Kursziel*:
8,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
240,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,22%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

