PUMA Aktie
|22,06EUR
|-0,26EUR
|-1,16%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Puma auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit Blick auf den europäischen Handelssektor 2026 ziehe er die Aktien von Lebensmittelhändlern jenen des allgemeinen Einzelhandels vor, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Konsumumfeld sei schwierig und die Inflation hoch. Deshalb bevorzuge er defensivere Qualitätswerte. Zu seinen Branchenfavoriten zählt die Inditex-Aktie./edh
/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Outperform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
21,67 €
|
Abst. Kursziel*:
10,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)