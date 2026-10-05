KION GROUP Aktie

35,28EUR -0,49EUR -1,37%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

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05.10.2026 08:50:18

KION GROUP Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Staplerherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als enttäuschend. Die Auftragsdynamik bleibe gedämpft./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,19 € 		Abst. Kursziel*:
70,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
70,07%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

KION GROUP AG 35,20 -1,59% KION GROUP AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
08:50 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
08:49 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
08:22 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:20 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:19 Richemont Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:10 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
08:07 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:02 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
07:59 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:58 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:54 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 HORNBACH Halten DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 TUI Overweight Barclays Capital
02.10.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
02.10.26 Energiekontor Buy Warburg Research
02.10.26 KWS SAAT Add Baader Bank
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Nike Neutral UBS AG
02.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Michelin Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
02.10.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
02.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Palfinger kaufen Deutsche Bank AG
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
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