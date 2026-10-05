KION GROUP Aktie
|35,28EUR
|-0,49EUR
|-1,37%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Staplerherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als enttäuschend. Die Auftragsdynamik bleibe gedämpft./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,19 €
|
Abst. Kursziel*:
70,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,07%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
29.09.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
23.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AG
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|35,20
|-1,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.