Schneider Electric Aktie
|278,05EUR
|-25,15EUR
|-8,29%
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
Schneider Electric Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 320 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray bezeichnete am Montag die Aussagen des Elektrotechnikherstellers aus einer Telefonrunde zu den anstehenden Quartalszahlen als ermutigend./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
278,65 €
|
Abst. Kursziel*:
16,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
278,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,89%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|276,55
|-8,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.