Rio Tinto Aktie
|70,00EUR
|0,19EUR
|0,27%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
12.01.2026 12:44:29
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Christopher LaFemina gab seinen Bewertungsmodellen für die Rohstoffbranche am Sonntag vor der Berichtssaison noch einen Feinschliff. Seine Favoriten bleiben Glencore, Anglo American, Freeport und Alcoa./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 12:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60,70 £
|
Abst. Kursziel*:
-6,10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
60,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,69%
|
Analyst Name::
Christopher LaFemina
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
