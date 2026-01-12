NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5700 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Christopher LaFemina gab seinen Bewertungsmodellen für die Rohstoffbranche am Sonntag vor der Berichtssaison noch einen Feinschliff. Seine Favoriten bleiben Glencore, Anglo American, Freeport und Alcoa./ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2026 / 12:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2026 / 16:00 / ET



