AUMOVIO Aktie
|46,76EUR
|1,16EUR
|2,54%
WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10
AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi hob seine Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer für 2025 und 2026 im Schnitt um 17 Prozent an. Er begründete dies mit dem starken Sparziel des Konzerns für 2025 und geht 2026 von weiteren Umbaumaßnahmen aus. Zudem setzt er in der Autobranche generell auf eine Outperformance von Zulieferern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 19:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
45,72 €
|
Abst. Kursziel*:
35,61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,59%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
